Il Sindaco di New York giura sul Corano, l’ira di Cisint

«La foto del giuramento sul Corano del nuovo sindaco di New York è un’immagine che deve inquietare, studiata nei minimi dettagli per dare ai musulmani di tutto il mondo un segnale esplicito: è arrivato il momento di prendersi l’Occidente. Da dentro. Lo si può fare usando le sue stesse leggi e le sue istituzioni democratiche, “deboli e corrotte”, come sostengono alcuni imam».

Così Anna Maria Cisint, europarlamentare della Lega ed ex sindaca di Monfalcone, commenta il giuramento di Zohran Mamdani, primo sindaco musulmano della Grande Mela, avvenuto utilizzando il testo sacro dell’Islam.

«Un gesto che si fa perfino applaudire da una sinistra in crisi di consenso, che pensa di risolvere i propri problemi passando dal progressismo all’islamismo. Una sinistra che ha già aperto le porte a chi porta con sé, proprio in nome di quel Corano, una strategia di conquista e di sostituzione delle nostre leggi, delle nostre libertà e dei nostri valori con quelli della sharia».

Secondo l’europarlamentare leghista, «tutto questo avviene mentre in Italia si è finalmente squarciato il velo di ipocrisia e di copertura politica di quella stessa sinistra che, da troppo tempo, si fa corteggiare da associazioni e organizzazioni islamiche, con imam e predicatori che hanno mostrato chiaramente a cosa sono davvero interessati: alimentare, ideologicamente ed economicamente, le teorie e le azioni di realtà violente e sovversive filo-Hamas».

«Per questo oggi è più che mai urgente intervenire per regolare la presenza e l’influenza del mondo islamico in Italia. Io sono pronta con proposte concrete, prima che sia troppo tardi, prima che Roma e il Paese vengano travolti da chi odia tutto ciò che siamo».