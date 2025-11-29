Imbrattata la sede della Lega a Udine

La sede regionale della Lega, è stata imbrattata con una scritta offensiva da persone sconosciute la scorsa notte a Udine.

La sede si trova in via Aquileia ed era stata inaugurata lo scorso settembre dal leader del partito e vicepremier, Matteo Salvini.

Ferma la condanna dei dirigenti della Lega.

Di un “un atto vile e vergognoso” parla il senatore e segretario regionale Marco Dreosto che aggiunge: “insulti e vandalismi contro di noi, Lega va avanti ancora più forte”

“Non ci lasciamo intimidire da gesti simili che devono essere condannati con fermezza”, aggiungono i deputati Graziano Pizzimenti e Massimiliano Panizzut che sostengono: “Andremo avanti, come sempre”.