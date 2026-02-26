In Consiglio via libera alla legge che aiuta i comuni alluvionati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un sostegno per pratiche e rimborsi rafforzando la macchina amministrativa con personale a tempo determinato per i 32 comuni colpiti dal maltempo di novembre. Questo è uno dei focus del disegno di legge 73 sugli enti locali approvato in Consiglio regionale con i voti della sola maggioranza e proposto dall’assessore Pierpaolo Roberti.

Il Pd si è astenuto perché, spiega Francesco Russo, questa norma non risolve i reali problemi degli enti locali dove manca il personale per dare aiuto ai cittadini e per la consigliera Manuela Celotti sono misure puntuali e non di sistema.

Si è poi arrivati a un accordo per la mozione sul salario minimo che ha visto un emendato che impegna la giunta a premiare negli appalti le aziende che applicano il miglior contratto per i dipendenti.