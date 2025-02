Inaugurazione di Go!2025, non ci saranno von der Leyen e Fitto

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e il vicepresidente esecutivo dell’Ue, Raffaele Fitto, commissario europeo per la politica regionale e di coesione non parteciperanno alla cerimonia inaugurale di Go!2025, in programma sabato 8 febbraio. Lo ha fatto sapere oggi il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna.

“La presenza di von der Leyen – ha detto Ziberna – era stata programmata molti mesi fa, anche per il grande valore simbolico della prima Capitale europea della cultura transfrontaliera. Purtroppo, la polmonite che l’ha bloccata per alcune settimane le ha imposto una radicale modifica della sua agenda”.

Quanto a Fitto, “Proprio stamani – ha fatto sapere Ziberna – mi ha comunicato, personalmente, che non riuscirà ad esserci sabato prossimo, diversamente da quanto sperasse. Mi ha, però, confermato che sarà presente alla riunione di tutti gli Interreg europei, in programma a Gorizia il 27 marzo”.

Alla cerimonia saranno presenti tra gli altri i due Capi di Stato di Italia e Slovenia, due commissari europei, 12 ministri, oltre che decine di amministratori.