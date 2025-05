Incontro Meloni-Fedriga: “Avanti assieme”. Dribbling sul terzo mandato

Una stretta di mano, una fratturra da ricomporre, la promessa di proseguire assieme con forza, più sui temi della sanità – vero casus belli – che della politica, dato che di terzo mandato non si è parlato. Questo il sunto dell’incontro a Palazzo Chigi tra la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Appuntamento nella Capitale per ricomporre la rottura politica, dopo le parole del ministro Ciriani e la riconsegna delle deleghe degli assessori non meloniani nella mani del governatore. Fedriga, dopo l’incontro ha chiarito. “La volontà sia mia che del presidente Meloni, è quella rilanciare l’azione dell’amministrazione regionale, penso molto apprezzata dai cittadini in questi anni, in cui si è vista una crescita importante della regione”. Il tutto da vidimare nell’ennesimo vertice di maggioranza.

Dribblata la questione più politica. “Io sono sempre favorevole quando scelgono i cittadini – ha detto Fedriga – dopodiché la limitazione dei mandati è data dalla volontà popolare. Non abbiamo parlato di terzo mandato, ho portato le risultanze del Festival delle Regioni alla presidente del Consiglio”, ha spiegato Fedriga, tornando sulla decisione del Consiglio dei ministri di impugnare la legge della Provincia di Trento: “È stata ribadita un’impugnazione di carattere tecnico. Penso che le Regioni a statuto speciale abbiano competenza esclusiva e la Corte costituzionale adesso dirà di chi è la competenza per poter legiferare, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, sull’autogoverno”. Su questo si vedrà. Così come sulle deleghe agli assessori che probabilmente il presidente confermerà.

Sulla sanità, Fedriga ha fatto sapere che è stato trovato l’accordo sul decreto lista d’attesa sul quale sono stati fatti abbiamo fatto dei passi avanti importanti e ha poi aggiunto che “la prossima settimana” incontrerà il ministro della Salute Orazio Schillaci “così da poter stendere definitivamente il testo dal punto di vista tecnico”.