Indennità e tariffe dei rifiuti, botta e risposta in consiglio a Pordenone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Conti in ordine, nessun aumento delle tariffe, in particolare per la raccolta dei rifiuti. Questa la linea dell’amministrazione Basso approvata dal consiglio comunale di Pordenone con i voti della maggioranza e le opposizioni astenute. Lapidario il sindaco

Dalle minoranze la richiesta di più attenzione agli utenti e un ampliamento dell’orario dell’ecocentro, confermato dall’assessore Mattia Tirelli in attesa di quello nuovo, molto più grande a Vallenoncello.

Dibattito anche sulla trasformazione dell’indennità di presenza del Presidente del Consiglio comunale Francesco Ribetti in indennità di funzione per la partecipazione alle sedute di Consiglio e commissione.

Netta la replica della maggioranza

Approvate anche le surroghe degli assessori dimissionari dal consiglio: Pietro Tropeano sostituito per Pordenone Civica da Enrico Votrico e di Mattia Tirelli per Pordenone Cambia rimpiazzato tra i banchi da Erika Bagatin