Intimidazione al Piccolo, la solidarietà del Gruppo Mediafriuli

“Piena vicinanza e solidarietà” ai giornalisti e all’editore del Piccolo sono state espresse anche dai giornalisti e di tutte le componenti del Gruppomedia Friuli.

Per il gruppo multimediale friulano, “non ci sono parole per condannare quanto accaduto alla sede del Piccolo: un vile atto intimidatorio, grave e inaccettabile, che non scalfirà l’impegno del sistema dell’informazione regionale per la democrazia e la convivenza civile”.