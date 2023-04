La Giunta di Pordenone perde altri due pezzi

Con l’ufficialità della composizione del consiglio regionale, la Giunta di Pordenone perde due pezzi. Il sindaco Ciriani dovrà sostituire gli assessori Cabibbo e Amirante. Già pronto il nome di chi prenderà il posto di quest’ultima. Forza Italia, invece, prende tempo.

La Giunta di Pordenone, cha già aveva salutato il vicesindaco Emanuele Loperfido eletto lo scorso autunno alla Camera, perde altri due pezzi dopo il voto delle Regionali. Cristina Amirante con Fratelli d’Italia e Andrea Cabibbo di Forza Italia hanno staccato il biglietto per Trieste. Il sindaco Alessandro Ciriani dovrà così sostituirli. Ufficialmente c’è tempo un mese, entro il quale arriveranno le dimissioni dei due neoeletti.

Per la successione di Amirante, che ha le deleghe a Viabilità e Urbanistica ed è tra l’altro in odore di assessorato regionale, il primo cittadino ha di fatto già scelto. In pole position c’è la consigliera Lidia Diomede, eletta nelle fila della lista del sindaco Pordenone Cambia come Amirante. Avvocato, 53 anni nata a Potenza ma da sempre residente in città è il profilo individuato per entrare in Giunta.

Maggiori incognite in Forza Italia per sostituire Cabibbo, che ha l’importante referato dei Lavori pubblici: il partito si incontrerà la prossima settimana per discutere del cambio. La coordinatrice Mara Piccin non ha fretta. Tra i papabili c’è anche lei, che siede in consiglio, oltre a un altro consigliere Matteo Brovedani (in quota Udc) e Giuseppe Verdichizzi, da esterno, che aveva già affiancato Ciriani in Giunta ai tempi della Provincia. Ma potrebbe anche spuntare un nome alterativo. L’ultima parola spetterà al sindaco. GUARDA IL VIDEO