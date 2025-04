La Lega conferma Salvini ed elegge Pizzimenti in Consiglio federale

L’ingresso di un rappresentante del Friuli Venezia Giulia in più nel Consiglio federale e la conferma del leader. La Lega ha chiuso ieri a Firenze il congresso che ha visto la riconferma di Matteo Salvini a segretario fino al 2029 e una novità importante che riguarda il Friuli Venezia Giulia con l’elezione di Graziano Pizzimenti nel consiglio federale, Pizzimenti va a unirsi a Massimiliano Fedriga e Marco Dreosto che siedono di diritto in quanto presidente di Regione e Segretario.

«Sono contento – spiega il deputato, ex assessore regionale ed eletto 30 anni fa per la prima volta sindaco di Marano Lagunare – è sempre un onore e un onere e non era scontato riuscire ad essere eletto ma questo mi darà la possibilità di portare le istanze del territorio. È stato un congresso partecipato con oltre 2 mila persone, un entusiasmo che non vedevo da un po’ e con tanti giovani» ha concluso Pizzimenti

È la prima volta nel corso della Lega Salvini Premier che viene eletto un consigliere del Friuli Venezia Giulia come conferma Marco Dreosto «è stato un bel congresso partecipato e costruttivo e l’elezione di Pizzimenti è stata una ulteriore soddisfazione. Come Friuli Venezia Giulia, inoltre, abbiamo portato fatti concreti in particolare sul tema degli stranieri con leggi che limitano i ricongiungimenti familiari e la chiusura dei centri islamici trasformati in moschee».

Sul fronte dei temi nazionali oltre agli interventi di Giorgia Meloni, Elon Musk e Marine Le Pen è arrivato anche il tesseramento di Roberto Vannacci «un passaggio importante – precisa Dreosto – che rafforza il legame e inserisce il generale in un quadro di partito in cui accetta le regole della Lega».