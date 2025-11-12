La Lega presenta l’emendamento anti-kebab, scintille in consiglio regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le opposizioni lo hanno subito definito emendamento anti-kebab. E’ quello presentato dal capogruppo delle Lega Antonio Calligaris nel corso della discussione sulla nuova legge per commercio e turismo. La norma, poi approvato a maggioranza, invita la Giunta a emanare le linee guida per uniformare la legge regionale a quella nazionale che dà ai Comuni la possibilità di limitare l’espandersi dei negozi etnici sul territorio, anche per motivi di decoro e sicurezza pubblica.

“Un emendamento per tutelare i nostri centri storici – ha detto Calligaris – perché: stiamo assistendo a una progressiva sostituzione dei negozi tradizionali con attività che spesso non rispettano le regole, gli orari o le norme igieniche e che non sono coerenti con il contesto urbano, storico e tradizionale.

Le opposizioni sono insorte. Per il capogruppo del Pd Diego Moretti: “L’ossessione della Lega per lo straniero non ha limiti, finendo per “inquinare” una norma al momento condivisa. Pensare di introdurre criteri discriminanti richiamando una norma del 2011 quando la stessa vieta esplicitamente discriminazioni è semplicemente illogico, propagandistico, inutile”.

Sulla stessa linea Enrico Bullian del patto per l’Autonomia: Una norma antikebab incongruente on la legge che parla di libera concorrenza. Siamo curiosi – ha tuonato – di vedere come la Giunta regionale declinerà le linee guida: se sui principi di ragionevolezza contenuti nei testi normativi o sulla base della forzatura interpretativa di Calligaris”