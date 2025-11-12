  • Aiello del Friuli
mercoledì 12 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
La Lega presenta l’emendamento anti-kebab, scintille in consiglio regionale
Sicurezza a Udine, botta e risposta Salmè-Toffano
Sparatoria a Udine, le reazioni della politica
Faida tra sinti: corpi a terra e fori nelle pareti del...
Sparatoria a Udine, è una faida fra famiglie sinti
“La casa sta per esplodere, metta l’ora nel frigo”: anziana raggirata
Minacce a Venanzi e Marchiol, la maggioranza replica a chi parla...
Nasce l’Ecomuseo delle Rogge
Scoperte tre monete d’oro nell’area del mercato dell’Aquileia tardoantica
Lavoratori Base Aviano senza stipendio, da domani il finanziamento a tasso...
BUSINESS FVG


Politica

La Lega presenta l’emendamento anti-kebab, scintille in consiglio regionale

Le opposizioni: "Norma senza senso"
Daniele Micheluz
Autore: Daniele Micheluz

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Le opposizioni lo hanno subito definito emendamento anti-kebab. E’ quello presentato dal capogruppo delle Lega Antonio Calligaris nel corso della discussione sulla nuova legge per commercio e turismo. La norma, poi approvato a maggioranza, invita la Giunta a emanare le linee guida per uniformare la legge regionale a quella nazionale che dà ai Comuni la possibilità di limitare l’espandersi dei negozi etnici sul territorio, anche per motivi di decoro e sicurezza pubblica.

“Un emendamento per tutelare i nostri centri storici – ha detto Calligaris – perché: stiamo assistendo a una progressiva sostituzione dei negozi tradizionali con attività che spesso non rispettano le regole, gli orari o le norme igieniche e che non sono coerenti con il contesto urbano, storico e tradizionale.

Le opposizioni sono insorte. Per il capogruppo del Pd Diego Moretti: “L’ossessione della Lega per lo straniero non ha limiti, finendo per “inquinare” una norma al momento condivisa. Pensare di introdurre criteri discriminanti richiamando una norma del 2011 quando la stessa vieta esplicitamente discriminazioni è semplicemente illogico, propagandistico, inutile”.

Sulla stessa linea Enrico Bullian del patto per l’Autonomia: Una norma antikebab incongruente on la legge che parla di libera concorrenza. Siamo curiosi – ha tuonato – di vedere come la Giunta regionale declinerà le linee guida: se sui principi di ragionevolezza contenuti nei testi normativi o sulla base della forzatura interpretativa di Calligaris”

