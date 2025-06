La Lega riparte in Friuli-Venezia Giulia puntando su Sanità e Cisint

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La Lega serra i ranghi in Friuli-Venezia Giulia e riparte dalla Sanità, affidandola ad Anna Maria Cisint. Il rilancio del Carroccio è stato presentato oggi nella nuova sede udinese del partito in via Aquileia. dove è stata annunciata l’apertura di due tavoli tematici, uno sugli enti locali, l’altro appunto sulla Sanità, la cui regia è stata assegnata all’europarlamentare e vicesegretario della Lega.

Un supporto, chiarisce subito il segretario regionale Marco Dreosto, con il quale non si vuole mettere sotto tutela l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi.

Nel corso dell’incontro, Dreosto ha poi richiamato all’ordine gli esponenti del partito, in particolare il segretario dimissionario della Lega udinese, Francesca Laudicina.

Al suo posto è stata designata con l’incarico di commissario Giulia Agostinelli.