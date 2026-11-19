Politica La manovra di bilancio da 6,7 miliardi nelle commissioni Andrea Pierini 19 Novembre 2026 Autore: Andrea Pierini 19 Novembre 2026 0 Trieste Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Ladri a caccia di gioielli: a segno due furti, uno fallisce Potrebbe interessarti anche Trieste Campus ospita le lezioni di sicurezza stradale di AAA 18 Novembre 2026 Trieste, il Questore: su piazza Libertà permangono criticità 18 Novembre 2026 Consiglio regionale flash: manca l’intesa sul terzo mandato di assessori e consiglieri 16 Novembre 2026 La Caritas presenta il rapporto migranti: in Fvg l’11% della popolazione è straniero 16 Novembre 2026 La Caritas presenta il rapporto migranti: in Fvg l’11% della popolazione è straniero 16 Novembre 2026 Medica i ragazzi fuori orario, multata volontaria a Trieste 15 Novembre 2026