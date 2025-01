La premier Meloni parla della serie M, girata anche in Fvg

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, la premier Giorgia Meloni ha parlato, rispondendo ai giornalisti, anche della serie tv M, cirata in parte anche il Friuli Venezia Giulia. “Se vedrò la serie su Mussolini? – ha detto. Non vedo serie da due anni, mi perdonerete se ho altre priorità“.

Le riprese della serie Sy Original M – Il figlio del secolo, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo storico di Antonio Scurati al debutto domani, Tra le location, ricorda Fvg Film Commission in una nota, “spiccano Gorizia e la Basilica patriarcale di Aquileia, luoghi che, con la loro storia e il fascino architettonico, diventano protagonisti a pieno titolo, arricchendo la narrazione con un’autenticità visiva unica. Non mancano inoltre altre suggestive location regionali: il Porto Vecchio di Trieste, che aggiunge un’atmosfera suggestiva alla serie, la storica Strada Napoleonica di Trieste, con il suo panorama mozzafiato, e l’Amideria Chiozza a Ruda (Udin), un’imponente testimonianza di archeologia industriale”.

I set hanno preso vita nel novembre 2022, con dodici giorni di lavorazione e il coinvolgimento di circa 150 comparse e 20 professionisti locali. “Attraverso gli strumenti finanziari del Film Fund e Go Film Fund, il territorio ha fornito uno sfondo unico e suggestivo alle vicende della serie, affermandosi ancora una volta come un riferimento importante per l’industria cinematografica. I progetti scenografici hanno trasformato vie storiche come via Rastello a Gorizia, arricchendo l’immaginario della narrazione con autenticità e fascino storico”, riporta la nota. La serie è diretta dal regista britannico Joe Wright e racconterà gli accadimenti che portarono Mussolini (Luca Marinelli) a impossessarsi dell’Italia e a fondare la dittatura.