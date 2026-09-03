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Avviate verifiche in seguito a un esposto del sindacato dei militari

La procura militare indaga sugli iscritti a Futuro Nazionale

Falzarano: domani avremo un boom di iscritti e nei sondaggi
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO TG Un’indagine partita da una segnalazione per capire se i militari iscritti hanno anche un ruolo attivo nel partito e sul programma dello stesso. La procura militare di Roma a seguito di un esposto del Sindacato dei Militari ha avviato degli accertamenti su Futuro Nazionale e in particolare sulla posizione di appartenenti alle forze armate che, secondo il codice ed in estrema sintesi, possono essere tesserati ma non possono avere un ruolo attivo per il quale devono ottenere una licenza. Per ruolo attivo non possono avere ruoli direttivi, cariche statutarie o partecipare alle riunioni in divisa.

Il sindacato, dopo aver precisato che un esposto è stato depositato anche alla Procura ordinaria, sottolinea che il programma di Futuro Nazionale inoltre ha «orientamenti ideologici e proposte operative, tra cui politiche di “remigrazione” e strategie di impiego delle Forze Armate, che appaiono strutturalmente incompatibili con i valori democratici, con il principio di uguaglianza e con il giuramento di fedeltà alla Repubblica prestato da ogni militare all’atto dell’arruolamento».

A livello nazionale il partito rigetta le accuse ai militari e poi evidenzia che  «l’eventuale reato di ricostituzione del disciolto partito fascista previsto dalla legge Scelba appartiene alla giurisdizione penale ordinaria».

Antonio Falzarano, il referente di Roberto Vannacci in Friuli Venezia Giulia, ironizza: «Domani ci sarà un nuovo boom di tesseramenti visto che più fanno questo più cresciamo in iscritti e sondaggi». Sul tema specifico, il referente, è sicuro in una archiviazione «Abbiamo tanti militari tesserati ma nessuno di questi ha un incarico o presiede un comitato».

Sul fronte dei numeri i comitati sono 52 e in media hanno poco meno di un centinaio di iscritti cadauno, dopo le prime due fasi ora ci sarà un assestamento territoriale ma questi sono passaggi tecnici di partito.

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