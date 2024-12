La Regione chiede – attraverso una norma – le competenze delle Soprintendenze

La competenza per le attività pianificatorie, autorizzatorie e concessorie in materia di beni paesaggistici e beni immobili. La giunta regionale ha approvato uno schema di decreto legislativo ‘Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Fvg in materia di Beni culturali’ che prevede il trasferimento delle competenze oggi in carico alle soprintendenze. «Con questo atto di impulso – spiega il vicepresidente Mauro Anzil -, che sarà trasmesso al competente Dipartimento statale per la conseguente attività istruttoria, la Regione vuole il trasferimento a sé di specifiche funzioni amministrative ora in capo alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per il Friuli Venezia Giulia». L’obiettivo è di ampliare le competenze dell’Amministrazione a partire da quei processi che hanno un’attinenza con materie già trattate dalle Direzioni regionali, garantendo così coerenza e uniformità di gestione e sfruttando le competenze professionali presenti in ambito regionale. Anzil inoltre sottolinea che «La proposta che poniamo all’attenzione dello Stato è un’assunzione di responsabilità meditata a vantaggio dei nostri concittadini, valutando costi e benefici, in un’ottica di efficienza e risultato dell’azione amministrativa». Il vicepresidente spiega che «Per rendere migliore il dialogo tra Stato e Regione in materia di beni culturali è prevista infatti la costituzione di un Comitato paritetico». GUARDA IL VIDEO