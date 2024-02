Lavoro. Pozzo (Pd): rafforzare certificazione di genere e welfare

“La disparità salariale è un enorme e intollerabile problema che tocca anche il Friuli Venezia Giulia e riguarda sia le donne, sia i giovani. È necessario, oltre a incentivare la stabilizzazione lavorativa, anche rafforzare la certificazione di genere nelle imprese e gli strumenti di welfare”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd), presente all’evento “Lo stato della parità di genere in Friuli Venezia Giulia” tenutosi a Trieste.

“Nel giorno in cui emergono i dati di Ires Fvg che mostrano per le donne 9.400 euro in meno di reddito annuo rispetto agli uomini – fa sapere Pozzo -, è ancora più utile ricordare il lavoro da fare. Inverosimile e inaccettabile è che, a parità di impiego, ci siano ancora situazioni di differenza di reddito, con le giovani donne che subiscono ancora di più la disparità, visti i dati negativi che riguardano i giovani, i quali percepiscono la metà degli over 50”.

“Serve proseguire sulla strada degli incentivi alla stabilizzazione lavorativa per ridurre la precarietà, che è una delle cause principali di lavoro poco retribuito e colpisce di più giovani e donne”, ribadisce Pozzo che sostiene “la necessità di intervenire su diversi ambiti: rafforzare la certificazione di genere nelle imprese deve essere un obiettivo da perseguire costantemente, visto che sono poche ancora le aziende che ne hanno aderito. Così come serve rafforzare il welfare ricordando che, tutt’oggi, una donna su tre abbandona il lavoro quando ha un figlio”.