Le opposizioni a Fedriga: “La Regione riconosca lo Stato di Palestina”

GUARDA IL VIDEO Sta per approdare in aula in consiglio regionale la mozione con la quale i gruppi di opposizione uniti, chiedono alla Regione che “si impegni per la promozione della pace, dei diritti umani e del diritto internazionale e per il riconoscimento dello Stato di Palestina”. Una mozione che era stata presentata a giugno, ma che, alla luce degli ultimi avvenimenti a Gaza e della grande mobilitazione internazionale, assumo contorni ancor più rilevanti. Prima firmataria è Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra, che oggi ha presentato assieme a Pd, Patto per l’AutoniaCivica Fvg Slovenska Skupnost e Open Sinistra Fvg il documento, con una chiara richiesta a Fedriga,

Concetti ribaditi dai consiglieri Moretuzzo, Honsell, Pisani, Carli, Conficoni e Martines, che hanno ribadito una ferma condanna ad Hamas ma chiedono cha anche Fedriga e la sua maggioranza riconosca gli errori di Isreale. La parola all’aula