Le Regioni indicano Federiga come presidente di Agenas

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, riunitasi oggi a Roma, ha indicato Massimiliano Fedriga per l’incarico di presidente di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Nella stessa seduta è stato inoltre indicato Roberto Fico, presidente della Regione Campania, come componente del Consiglio di amministrazione dell’Agenzia.

“Ringrazio i colleghi per la fiducia. Ci tengo a evidenziare come si tratti di un incarico temporaneo al fine di garantire all’ente un graduale rientro alla piena operatività” ha dichiarato Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e Presidente della Conferenza delle Regioni.

Agenas è un ente pubblico nazionale, che svolge una funzione di supporto tecnico e operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari di Stato e Regioni.