Marco Dreosto è il nuovo capogruppo al senato della Lega. Dopo le lunghe polemiche e il congresso di ottobre voluto dal riconfermato segretario Matteo Salvini alla fine è arrivata la sfiducia a Massimiliano Romeo, tra i più esposti nella fronda antisalviniana, Dreosto durante il congresso di ottobre aveva attaccato duramente proprio Romeo e ieri a caldo ha detto «Chiuse le polemiche, adesso ci mettiamo al lavoro». È il terzo capogruppo del carroccio del Friuli Venezia Giulia dopo Francesco Moro al Senato e Massimiliano Fedriga alla Camera.

Nato a Spilimbergo, Dreosto, ha iniziato la sua carriera nel consiglio comunale della sua città, nel 2019 l’elezione all’Europarlamento e nel 2020 prima commissario e poi segretario della Lega in Friuli Venezia Giulia subentrando proprio a Fedriga. Nel 2022 il passaggio a Roma come senatore.

Da Fedriga arriva un in bocca al lupo e buon lavoro, sentimento condiviso dalla sottosegretaria del carroccio Vania Gava: «Un incarico che, sono certa, affronterà con competenza e determinazione» mentre Caterina Conti, segretaria regionale del Pd, oltre a parlare di opportunità per il Friuli Venezia Giulia mantenendo ovviamente le distanze della Lega lancia una stoccata: «Auspichiamo che le contrapposizioni correntizie nazionali in qualche partito di maggioranza non si riflettano sull’amministrazione della cosa pubblica, come pure è stato colto in alcuni episodi che hanno scosso la giunta regionale», il riferimento è alla distanza che ci sarebbe tra Dreosto e Fedriga.