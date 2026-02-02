Lega, il 9 Salvini a Trieste: primo incontro Cisint Fedriga?

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La giornata calda sarà quella del nove febbraio quando in Regione arriverà Matteo Salvini il quale il 10 andrà alla foiba per il giorno del ricordo ma il giorno prima parteciperà a un evento in Stazione Marittima a Trieste organizzato dalla Lega nel quale saranno presenti nella stessa stanza per parlare di logistica il presidente Massimiliano Fedriga e Anna Maria Cisint che ormai dopo la crisi tutta interna al Carroccio dovrà decidere se lanciare ufficialmente l’Opa alla eredità di Fedriga sempre che in extremis non arrivi un terzo mandato sempre più utopistico.

L’assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, intanto in aula è tornato a parlare del piano oncologico annunciando che «I responsabili della Rete oncologica regionale e il direttore sanitario verranno in terza commissione ad illustrare l’avanzamento, il lavoro e le conseguenze di quanto realizzato nel 2025. Un lavoro però che non potrà rivedere le scelte già assunte con l’approvazione del Piano oncologico regionale».