Lega, incontro Salvini Fontana ma restano le tensioni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nervi tesi nonostante i sorrisi di facciata. Il malumore in casa lega ormai è un fiume carsico che emerge ogni tanto e al momento senza che in troppi abbiano voglia di metterci la faccia. Pontida il 20 settembre sarà il punto di svolta in un senso o in un altro e molti attendono delle risposte proprio sul pratone simbolo del carroccio, se non dovessero arrivare allora tanti saluti.

Alcune premesse arriveranno già dal direttivo regionale allargato e convocato il 3 settembre come raccontato sulle pagine dei quotidiani Nem di oggi. Proprio a Telefriuli la settimana scorsa il segretario di Udine, Graziano Bosello, aveva annunciato che sarebbe stata l’occasione anche per fare il punto sulle problematiche interne al partito.

Matteo Salvini oggi ha incontrato a Rimini il governatore della Lombardia Attilio Fontana che insieme a Luca Zaia e Massimiliano Fedriga guida la rivolta, strette di mano e sorrisi di facciata ma resta il nodo delle liste per le politiche del prossimo anno e sulle quali i tre vogliono voce in capitolo. Da qua la partita a scacchi che dovrà giocare anche Fedriga il quale potrebbe decidere di non candidarsi a Roma, evitando quindi di portare voti alla Lega del capitano, e puntare sul Consiglio Regionale e la sua presidenza rafforzando inoltre la sua lista.