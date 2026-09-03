Lega, oggi il giorno del direttivo con Salvini

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Bosello: porterò anche le tematiche politiche in vista di Pontida
Andrea Pierini
Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un confronto franco con l’obiettivo di invertire il trend dei sondaggi. La Lega del Friuli Venezia Giulia con il direttivo allargato a parlamentari e consiglieri e alla presenza almeno per un saluto di Matteo Salvini si sta incontrando in via telematiche in queste ore.

Il segretario regionale, Marco Dreosto, prima della riunione ha confermato che in realtà al centro dell’incontro ci saranno questioni organizzative e amministrative visto che nel 2027 sono previste numerose tornate elettorali a partire dalle politiche. «Facciamo un direttivo al mese quindi non capisco bene tutto questo clamore e poi il 20 c’è Pontida – spiega Dreosto – e quindi dobbiamo anche organizzarci. Per quanto riguarda altre questioni spunti e riflessioni sono ben accetti, la Lega del Fvg sta dimostrando di lavorare bene e le polemiche stanno altrove. Per quanto mi riguarda mi preoccupo di fare bene il mio lavoro in regione, le dinamiche nazionali sono importanti ma su questo ci parlerà il segretario nazionale» termina Dreosto.

Il coordinatore di Udine, Graziano Bosello, sempre prima della riunione iniziata alle 18 conferma che sarà una discussione puntuale «mi sono confrontato con i 31 segretari di sezione della mia provincia per avere un pensiero sostenuto, serve una analisi politica da cui devono venire fuori le idee. Si dovrà pensare a Pontida che non può diventare una Waterloo e per questo serviranno atteggiamenti innovativi» conclude Bosello.

Intanto qualche leghista si lascia andare: «Non vi preoccupate che questa sera non accadrà nulla di eclatante».

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