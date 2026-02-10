Lega, Salvini sul post Fedriga: mancano ancora due anni

Obiettivo guardare avanti. La visita in Friuli Venezia Giulia di Matteo Salvini è arrivata nel momento giusto così come i richiami del presidente della Regione Massimiliano Fedriga a tenere il gruppo e le alleanze compatte. Ieri sera il sindaco Roberto Dipiazza ha fatto pace, con il suo stile, con l’eurodeputata Anna Maria Cisint che nei gironi scorsi senza informare il primo cittadino aveva fatto un accesso agli atti sui centri islamici di Trieste.

Salvini, che ribadisce il sì al terzo mandato, sulla possibile candidatura dell’eurodeputata alla presidenza della Regione resta un po’ freddo.

Dal convegno sul porto poi il carroccio si è spostato in un pub di Barcola dove c’è stata l’occasione per stare insieme alla presenza di Cisint, Fedriga per poco per questioni personali, del segretario Marco Dreosto e anche di Edoardo Petiziol patron della lista del presidente.