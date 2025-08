La Lega propone una riforma per velocizzare l’assunzione dei docenti

“Il ripristino delle graduatorie di merito nei concorsi per docenti e gli elenchi regionali degli idonei previsti dal 2026, operazioni varate col recente decreto Scuola, sono il primo passo verso un sistema diversificato di

reclutamento degli insegnanti. Obiettivo: concretizzare il maggior numero possibile dei posti a tempo indeterminato autorizzati dagli organi finanziari, così da favorire la qualità dell’insegnamento”. Lo afferma in una nota il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega Mario Pittoni, già presidente della commissione Cultura al Senato. “Negli ultimi anni – spiega Pittoni – sono state coperte solo una parte delle cattedre disponibili. Troppo lenti e farraginosi i meccanismi concorsuali per titoli ed esami. Da qui l’idea di investire sulle graduatorie di chi si è messo in gioco con buoni risultati ma senza rientrare tra i vincitori di concorso o ha acquisito particolare esperienza. Non più quindi solo il tradizionale concorso, bensì attenzione anche a merito e competenza come peraltro già avviene anche se non ancora in forma strutturale – conclude – nell’assunzione dei docenti per le attività di sostegno”.