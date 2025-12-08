Legge di stabilità, da domani in aula la manovra da 6,5 miliardi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si chiude l’anno e si tirano le somme, anche in Regione. A partire da domani, martedì, e fino a venerdì, con la possibilità di protrarre i lavori fino all’alba di sabato, consiglieri e assessori si ritroveranno in aula, a Trieste, per discutere la legge di stabilità 2026, la manovra più ricca di sempre, che vale 6 miliardi e mezzo di euro, con 274 milioni di euro in più rispetto a un anno fa. Il solo capitolo sanità vale 3,7 miliardi. 653 i milioni destinati a infrastrutture e territorio. Per Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia previste risorse per 226 milioni.

“Una manovra solida, coerente e costruita per garantire stabilità ai servizi essenziali del

nostro territorio” commenta Markus Maurmair, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. Per Mauro Di Bert, di Fedriga Presidente, “gli effetti dei provvedimenti previsti avranno un impatto rilevante sulle comunità locali, non solo attraverso il rafforzamento di politiche economiche già intraprese negli anni precedenti, ma anche tramite l’istituzione di nuove misure”.

Per il Partito democratico il bilancio 2026 ha le potenzialità – che non devono essere sprecate – per un cambio radicale. “In questo senso – precisa Diego Moretti – saranno orientate le nostre proposte, perché le azioni siano volte alla qualità e non alla quantità”. Sono oltre 200 gli emendamenti depositati dal Pd.

“Un bilancio equilibrato, prudente e senza aumenti di debito” – commenta Per il Movimento 5 Stelle Rosaria Capozzi, la quale chiede sostegno ai Comuni per affrontare l’emergenza freddo e di assicurare risorse per i danni causati dal maltempo. Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha garantito decine di milioni di risorse a sostegno delle popolazioni colpite dall’alluvione del 17 novembre.