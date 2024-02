Legge elettorale: ecco la proposta

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nessuno si sbilancia, segnale di un equilibrio molto precario a causa delle polemiche a livello nazionale dove tra Lega e Fratelli d’Italia la campagna elettorale per le europee inizia a pesare. A livello nazionale è il terzo mandato per i governatori a pesare, il presidente Massimiliano Fedriga auspica in una riflessione dopo le europee. Per quanto riguarda il livello locale nel vertice di oggi tra Lista Fedriga, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega si è parlato, non c’è ancora una decisione, di limite del terzo mandato da togliere per i sindaci fino a 15 mila abitanti e non di più, mentre si è anche discusso di abbassare dal 50% al 40% l’elezione al primo turno per i comuni sopra i 15 mila abitanti soglia oltre alla quale è previsto il ballottaggio. Norme elettorali che la segretaria del Pd Caterina Conti definisce sartoriali. Forti le polemiche invece con le opposizioni che hanno parlato di Golpe dopo l’emendamento della lega che to punta a modificare lo statuto della Regione per inserire un quorum sul referendum confermativo per la nuova legge elettorale.

Sul tema è importante la spaccatura nel Movimento 5 stelle con la consigliera regionale Maria Rosaria Capozzi che parla di golpe, con gli altri capogruppo di opposizione, e Mauro Capozzella, coordinatore del movimento nel Pordenonese e autocandidato alle Europee, che smentisce la versione del Golpe appoggiando l’ipotesi di un election day a livello comunale e regionale.