La legge sul fine vita non passa in Veneto, Bullian parla di politica arretrata

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non è bastato neanche l’endorsment del presidente Luca Zaia. Il consiglio regionale del Veneto ha bocciato la proposta di legge sul fine vita presentata dall’associazione Luca Coscioni. Un testo analogo arriverà a febbraio anche nell’emiciclo del Friuli Venezia Giulia dove le speranze di una approvazione sono ancora minori. Nonostante questo Enrico Bullian, consigliere regionale di Patto per l’autonomia e tra i promotori dell’iniziativa, va all’attacco «Dobbiamo ringraziare il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia che, pur inimicandosi parte della propria coalizione, ha ingaggiato questa battaglia di civiltà, dignità e diritto di libera scelta. I giochi di palazzo e un’arretratezza della classe politica non ne hanno consentito l’approvazione, per ora.

Va detto che le istituzioni restano disallineate rispetto alle richieste che provengono direttamente dalla società, come in questo caso». Andrea Cabibbo, capogruppo di Forza Italia, sottolineano che «In Veneto ha vinto la politica. Il senso di responsabilità ha prevalso su logiche opportunistiche, secondo le quali rincorrere il consenso è più importante che definire valori e principi. In attesa del convegno dal titolo “The Care Day – Libertà e Dignità nella Cura” che si terrà domani pomeriggio alle 16 presso la sala Tessitori del Consiglio regionale a Trieste e dedicato al tema delle cure palliative, prendiamo atto di un risultato molto importante che restituisce centralità e autorevolezza alla politica».