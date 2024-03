“Lignano senza fiori, con erba alta e transenne”

Aiuole transennate con erba alta, prive di fiori o con fiori morti, strade sporche, bidoni luridi, transenne lasciate in giro ancora dall’estate scorsa nei viali centrali della località dove c’è il numero prevalente di attività commerciali e pubblici esercizi aperti. Si presenta così Lignano Sabbiadoro, dopo le affollate manifestazioni della festa delle cape, organizzata grazie ai volontari, il carnevale e il Boat Show. A dirlo l’ex sindaco della località e attuale consigliere comunale della lista Civicamente, Luca Fanotto, con tanto di gallery fotografica che evidenziano la situazione. Un brutto biglietto da visita per secondo il rappresentante di minoranza visto che la prima cittadina si sta impegnando affinché la località balneare raggiunga quanto prima lo Status di “Città Marina”.

“Ho ben presente la questione – spiega Fanotto – in quanto ho contribuito personalmente, assieme all’ex Sindaco di San Michele Pasqualino Codognotto e agli altri Colleghi delle Spiagge più importanti d’Italia, riuntiti all’interno del G20spiagge, che abbiamo costituito già nel 2018 per mettere a confronto le diverse esperienze e problematiche, a predisporre il dossier e a incaricare lo studio del Professor Bruno Barel, che ha poi materialmente scritto la proposta di legge già presentata a Riccione nel 2022 all’allora Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Oggi il Sindaco Giorgi fa bene a proseguire verso questa direzione, ma farebbe altrettanto bene – continua l’ex sindaco Fanotto – ricordare qualche volta che questa non è una idea sua e che si è trovata il lavoro fatto da qualcun altro, senza furbescamente appropriarsene, attribuendosi qualche merito che non ha”. “Eppure – continua Fanotto- con sei assessori le cose dovrebbero marciare più che bene ma tra questi manca la delega al turismo, bilancio e cultura . E questo perché il Sindaco Laura Giorgi non ha mai voluto attribuirle, nonostante abbia poi deciso di nominare addirittura un sesto assessore per far quadrare i conti politici all’interno della sua maggioranza, ovvero un assessore in più rispetto alle mie due ultime giunte”.