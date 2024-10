L’importanza del dialogo, l’Associazione Mitteleuropa festeggia 50 anni di storia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’Associazione Mitteleuropa, fondata 50 anni fa, è stata celebrata a Udine per il suo ruolo diplomatico e culturale nel rafforzare i legami del Friuli Venezia Giulia con l’Europa centro-orientale e balcanica. Con l’Associazione, la Regione si è affermata come ponte tra culture e nazioni, sostenendo l’integrazione europea anche attraverso la designazione di Gorizia e Nova Gorica a Capitale europea della cultura 2025. Il capito più importante, ha ricordato il suo fondatore, è stato senza dubbio vissuto nel 1989 con il crollo della Cortina di Ferro.

Durante le celebrazioni, il fondatore Paolo Petiziol ha ricevuto riconoscimenti per il suo contributo alle relazioni internazionali e ha proposto una direzione collettiva che prenda il suo testimone, per preservare il patrimonio costruito in mezzo secolo di attività. Ne è convinto anche il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni che ha proposto come “il bagaglio di esperienze dell’Associazione possa avere un futuro come partenariato di pubblico-privato, una sorta di alleanza e direzione condivisa tra Università, Regione, Comune e altri: sarebbe un grande valore aggiunto per il ruolo internazionale del nostro territorio che è, per posizione e tradizione, mitteleuropeo”.

Anche la Regione, rappresentata in sala dall’assessore alle finanze Barbara Zilli, ha espresso grande gratitudine per l’impegno dell’Associazione e del suo presidente che “ha avuto la capacità di comprendere l’attualità e il futuro, portando al tavolo regionale relazioni diplomatiche preziose e salde che abbiamo il dovere di preservare. Il FVG, infatti, ha posizione e ruolo strategici in Europa, ma spesso dimentica le proprie potenzialità, siamo troppo presi al lavorare sul qui e ora, invece che su prospettive e scenari di lungo periodo”.

Zilli ha poi consegnato a Petiziol una targa commemorativa da parte dell’amministrazione regionale per ringraziarlo dell’impegno e augurare buon lavoro all’Associazione per i prossimi 50 anni.

Petiziol ha ricevuto un altro importante riconoscimento dalle mani di Ivan Počuch, console generale della Repubblica Ceca a Milano: una medaglia al merito per la diplomazia “per – si legge nelle motivazioni – un uomo che con instancabile impegno e dedizione ha contribuito a costruire ponti tra nazioni”. “I tempi odierni – ha aggiunto Počuch – richiedono che gli stati si uniscano per affrontare le sfide globali, non soltanto i conflitti, ma anche cambiamento climatico, migrazioni, innovazione: per fare ciò è necessario rafforzare identità e valori comuni, esattamente come ha fatto l’Associazione Mitteleuropa, guidata da Petiziol, per realizzare il sogno di un’Europa pacifica, libera e unita.”