Lista esclusa, sono tre i candidati sindaci a Monfalcone

Scendono a tre i candidati in corsa per l’elezione a sindaco a Monfalcone. La lista “Insieme liberi – con Rudj per Monfalcone”, insieme al candidato sindaco Rudj Pecikar, è stata esclusa esclusa per “carenza di firme e di alcune certificazioni”.

Restano così nella competizione elettorale Bou Konate (Italia plurale), Luca Fasan, per il centrodestra, e Diego Moretti, per il centrosinistra. E questo sarà l’ordine che i candidati avranno sulle schede all’esito del sorteggio che si è svolto nel pomeriggio in municipio.

L’ordine delle liste sarà Forza Italia, Lega, Cisint per Monfalcone, Fratelli d’Italia e Popolo della famiglia, a sostegno di Fasan; Pd, Monfalcone civica e solidale, Progressisti e Insieme con Moretti, per lo stesso Moretti.