Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga vedrà domani a Roma il ministro della salute Orazio Schillaci, per fare il punto sulla riforma della sanità. L'incontro avviene dopo il vertice della scorsa settimana con la premier Giorgia Meloni. Obiettivo: azzerare le divisioni, in particolare in tema di liste di attesa.