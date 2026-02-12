Logistica: primo via libera alla legge regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Disco verde con i voti della sola maggioranza, astenute le opposizioni ad eccezione del voto contrario del Movimento 5 Stelle. Il ddl71 arriverà nell’aula del Consiglio regionale tra una decina di giorni ma è stato approvato dalla IV commissione guidata da Giuseppe Ghersinich, si tratta del provvedimento che punta a mettere ordine sulla logistica conferendo alla Regione un ruolo programmatorio in particolare per le strutture sopra i 3 ettari.
La norma, ovviamente, arriva in particolare dopo la crescita importante dei porti di Trieste, Monfalcone e Nogaro con l’obiettivo di far crescere anche il retro scalo che, da definizione dell’ex presidente dell’autorità portuale, Zeno D’Agostino, è il futuro del porto.