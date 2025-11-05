Luca Ciriani, Trump merita il Nobel per la pace

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, si schiera a favore del Premio Nobel per la Pace a Donadl Trump.

“Vedendo i precedenti e visto che è stato dato ad Obama ancor prima di fare delle cose, Trump se lo merita – ha detto Ciriani intervenendo stamattina a una trasmissione radiofonica – Lui può essere simpatico o antipatico, le sue posizioni più o meno condivisibili ma quello che ha fatto per la pace è molto importante. La pace in Medio Oriente è precaria ma sicuramente è una pace”, ha concluso Ciriani.