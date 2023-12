M5S: “Depuratore di Lignano, limiti sfiorati 160 volte”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Una situazione monitorata da anni dal MoVimento 5 Stelle quella della funzionalità del depuratore di Lignano, ma difficilmente si vede un cambio di passo. Lo scorso luglio le analisi effettuate dall’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente Arpa FVG hanno verificato gli sforamenti del Depuratore di Lignano rispetto ai limiti di legge in quattro delle sei analisi eseguite. Il caso più grave rimane quello del 3 luglio quando lo sforamento è stato pari a 160 volte i limiti imposti dall’amministrazione regionale (800mila ufc/100 ml. contro i 5mila consentiti)”.



A rendere noti i risultati dei campionamenti estivi sull’impianto di depurazione di Lignano Sabbiadoro sono il consigliere regionale Rosaria Capozzi e il coordinatore provinciale di Udine Cristian Sergo del MoVimento 5 Stelle nel corso di una conferenza stampa a Udine.



“E’ dal 2004 che si parla di adeguare l’impianto e dovranno passare almeno due stagioni estive prima di vedere i primi effetti dei lavori programmati (ultimo cantiere nel 2019) e tuttora non realizzati. La stessa società che gestisce l’impianto sa benissimo che anche realizzando un nuovo sedimentatore, attrezzatura che andrebbe a completare i lavori iniziati nel 2015, non sarebbe sufficiente per adeguare e potenziare l’impianto come previsto dalla normativa vigente e imposto dalla Regione stessa”.

“Ci auguriamo si faccia chiarezza su questo e, soprattutto, sui continui ritrovamenti di salmonella nelle zone di raccolta di molluschi che ancora troppo spesso devono esser declassificate per gli sforamenti riscontrati. Ricordiamo che un anno fa per l’escherichia ritrovata nelle acque di balneazione l’allora neo eletta sindaca di Lignano ha dovuto emettere un’ordinanza di divieto di balneazione durata per fortuna poche ore. Continuiamo a ritenere che sulla ricerca delle cause di questi ritrovamenti si sia lavorato troppo poco. Anche i nostri tentativi di porre l’attenzione in sede di Legge di stabilità all’assessore regionale all’ambiente Scoccimarro sono stati inutili: la Giunta Fedriga ha bocciato tutti i nostri emendamenti. Per questo saremo sempre in prima linea per chiedere con forza che si faccia luce e chiarezza su questi temi”.