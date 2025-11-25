Maltempo, venerdì al via i primi aiuti da parte della Regione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Venerdì prossimo la Regione iniziare ad effettuare i ristori dopo l’alluvione che lo scorso lunedì ha colpito la bassa friulana e l’isontino. L’assessore regionale con delega alla Protezione Civile Riccardo Riccardi, all’inizio dei lavori della Prima commissione dove si sta discutendo la manovra di bilancio, ha spiegato che saranno previsti tre filoni di aiuto: il primo per coloro che abitano al piano terra delle abitazioni e che dunque hanno perso tutto; il secondo per coloro che abitano al primo piano; e poi il rimborso dei mezzi di trasporto che, ha ricordato l’assessore, non rientra tra quelli coperti dallo Stato.