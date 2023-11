Manovra da 5,7 miliardi presentata in I Commissione

Risorse manovrabili per 5,696 miliardi di euro, maggiori risorse accertate per 600 milioni di euro sul 2024 (500 milioni per 2025 e 2026), stanziamenti per l’ambito sociosanitario in crescita (+261 milioni rispetto al 2023), aiuti concreti ai Comuni, a cui si destinano 20 milioni in più per risolvere il problema derivante dall’extragettito Imu.

Sono soltanto alcuni dei punti sottolineati dall’assessore alle Finanze, Barbara Zilli, nel corso dell’illustrazione degli strumenti della manovra di bilancio 2024 avvenuta nel corso della I Commissione integrata, presieduta da Alessandro Basso (FdI). La rappresentante della Giunta ha fatto il quadro della situazione: “Dopo l’importante crescita degli ultimi due anni, il 2023 registra un rallentamento. Frena il settore industriale, compensato dall’andamento molto positivo dei settore dei servizi e costruzioni. Diminuisce il costo dell’energia, cresce il costo del credito bancario. Si aggiungono le incertezze derivanti dalle tensioni geopolitiche che rischiano di avere effetti sulla capacità di export”. Secondo Zilli il rallentamento dell’economia continuerà a inizio 2024, per ritrovare una fase espansiva nella seconda metà dell’anno. “La Nota aggiornamento al Defr rivede le previsioni di crescita: se per il 2023 era dell’0,8% per il2024 è del 1%” aggiunge, per poi entrare più nello specifico della manovra che, “anche grazie alla prudente gestione ultimi esercizi, risulta imponente e capace di dare sostegno a tutti i comparti strategici”.

Viene data importanza alla crescita con investimenti privati e pubblici. “Si incrementano di oltre 224 milioni le risorse manovrabili destinate a spese titolo II, parte di queste, 50 milioni, corrispondono a interventi che nel 2023 erano finanziati con ricorso al mercato finanziario – spiega l’assessore -. Si prosegue con incentivi privati per energie rinnovabili, investimenti in sanità e a favore di Comuni”. Mancano, invece, “le destinazioni per fronteggiare il maltempo di novembre: le direzioni coinvolte stanno facendo la conta dei danni” specifica Zilli. “Ci siamo preoccupati di irrobustire gli stanziamenti per prestazioni sociosanitarie – sottolinea ancora – e di destinare 20 milioni in più a regime agli enti locali per andare a risolvere quel problema che derivava da extragettito Imu e che metteva in difficoltà le amministrazioni”. Molte le domante tecniche dei consiglieri. Andrea Carli (Pd) e Furio Honsell (Open) sulla somma destinata ai Comuni, Rosaria Capozzi (Open), tra le altre cose, ha chiesto le ragioni dell’azzeramento del capitolo destinato al sostegno alle locazioni (“Le risorse sono state allocate oggi, per 6 milioni” ha replicato Zilli).

Il consigliere Massimo Moretuzzo (Patto-Civica Fvg) si è interrogato sui mutui che potrebbero essere estinti (“Il debito contratto al 31/12/2022 era di 460 milioni, oggi sono 549 milioni complessivamente), mentre i dem Francesco Martines e Massimiliano Pozzo con Marco Putto (Patto-Civica Fvg) si sono interessati delle risorse per il maltempo. All’apprezzamento per la manovra di Mauro Di Bert (Fp) è seguita la domanda di Markus Maurmair (FdI) sull’effetto della ri-negoziazione dei Patti finanziari (“Scadono nel 2026, siamo già al lavoro” ha assicurato l’assessore). Sul contenuto dei documenti si è espresso infine anche il presidente pro tempore del Consiglio delle Autonomie locali, Claudio Colussi, che ha riportato le richieste dei Comuni. Tra le altre, aumentare il finanziamento in ambito sociale destinato alla disabilità, il fondo per contrastare violenza e discriminazioni, i fondi per la sicurezza dei cittadini. Rispetto ai 20 milioni per i Comuni, il sindaco di Casarsa della Delizia ha detto che “rappresentano una boccata d’ossigeno notevole, ma chiediamo, se esiste la possibilità, di aumentare lo stanziamento da subito”.