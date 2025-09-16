Manovra d’autunno: dalla Regione 277 milioni per scuole, sanità e viabilità

Tra il ricchissimo assestamento estivo da oltre un miliardo di euro e la corposa manovra di fine anno, nelle casse regionali spunta anche un tesoretto autunnale. La Giunta Fedriga, nel corso di una seduta straordinaria, ha dato il via libera a risorse per diversi settori strategici

Confermato lo stanziamento di 5 milioni per lo sconto sul carburante. Alla Protezione civile vanno 2 milioni e 3

sono destinati per l’anticipo delle rette e per i fondi dedicati agli

asili nido. Un’attenzione particolare è riservata all’edilizia scolastica, con interventi di adeguamento, messa in sicurezza e conclusione dei lavori in diversi plessi: 500 mila euro per la scuola Bertoni di Udine, 3,5 milioni per la secondaria di primo grado di Campoformido, 500 mila per l’istituto Bearzi, 500 mila per il Renati di Udine e 6,5 milioni per la scuola Rodari di Cordenons. Ora le misure passeranno al vaglio delle commissioni e approderanno in aula il 9 e 10 ottobre.