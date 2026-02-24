Mappe del Friuli di Anin, Cisilino: “Arlef ha agito con rigore”

“Arlef nel realizzare le mappe di Anìn ha agito con trasparenza e rigore, rispettando senza dubbio alcuno tutte le diversità che hanno pari dignità e non si escludono a vicenda”. A rispondere al consigliere regionale Enrico Bullian è lo stesso presidente dell’Agenzia regionale per la lingua friulana, Eros Cisilino, che definisce non condivisibile la polemica sollevata.

L’Agenzia regionale per la lingua friulana ha infatti diffuso un’immagine che pone, una accanto all’altra, con didascalie ben identificabili, due diverse mappe del Friuli. “Quella a sinistra, al momento sotto osservazione – precisa Cisilino – è stata realizzata sulla base della definizione storico-geografica fornita da una fonte autorevole qual è la Treccani. A destra – prosegue il presidente – è raffigurata la cartina che traccia i confini dell’area cosiddetta friulanofona. Come è facilmente apprezzabile, le due non coincidono perfettamente».

Cisilino ricorda anche che la Treccani descrive il Friuli “come il territorio che va dal fiume Livenza al Timavo” e aggiunge che fra i Comuni di lingua friulana, ci sono anche Monfalcone e Sagrado, “che si trovano in Bisiacaria, ma chiesero specificamente di entrare in quella delimitazione in occasione della stesura della Legge 482 del 1999, anticipata dalla Legge regionale 15 del 1996”.