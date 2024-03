Massimiliano Petri si candida. A Campoformido sarà probabile corsa a tre

Nasce un nuovo progetto a Campoformido dove le principali forze civiche del territorio, “Uniti per il Comune”, “Promessa per Campoformido” e “Progetto Comune”, propongono una coalizione trasversale che trova in Massimiliano Petri il candidato sindaco capace di rompere gli schemi e rappresentare il cambiamento atteso dalla comunità. L’annuncio, per molti inatteso, arriva a pochi giorni dalla rottura tra Erika Furlani e Adriano Stocco. Una scelta che andrà a ridisegnare gli equilibri delle liste e delle alleanze in vista del voto dell’8 e del 9 giugno, considerando anche gli scricchiolii della giunta uscente.

Petri ha 43 anni, papà di due figli, vive con la famiglia a Villa Primavera ed è il rappresentante regionale dell’imprenditoria giovanile di CNA, con la quale organizza iniziative e numerosi e partecipati convegni.

Cresciuto in un ambiente familiare orientato alla cura degli altri e al bene comune, ha saputo tradurre questi valori nella sua quotidianità, impegnandosi attivamente nella vita sociale e associativa del suo territorio. La candidatura nasce quindi da un profondo processo di dialogo e ascolto, non solo all’interno del suo gruppo ma anche con l’intera comunità, di cui si sente parte integrante. Grazie al suo ruolo attivo nella Protezione Civile comunale e all’ideazione di eventi culturali e di intrattenimento, Petri si propone come portavoce di un rinnovamento “La decisione di accettare la candidatura è il frutto di un dialogo aperto con i cittadini, le liste e le associazioni, che hanno espresso la necessità di superare le vecchie logiche di gestione per abbracciare una prospettiva nuova, capace di rispondere in modo concreto alle sfide del nostro tempo – spiega Petri -“.



Le liste civiche che sostengono l’imprenditore friulano, attraverso la partecipazione attiva, andranno a rispondere alle necessità prioritarie dei cittadini. Un “Impegno per Campoformido”, che si propone come un laboratorio di idee dove ognuno potrà contribuire alla costruzione di un progetto per il futuro del comune. Famiglia, scuola, salute, territorio e sicurezza, sono i pilastri fondamentali del programma di Petri che punta alla creazione di progetti innovativi a supporto della comunità.

Nel programma elettorale spiccano le sfide legate alla sostenibilità e alla transizione ecologica, senza trascurare la cultura e la tradizione. La volontà è quella di creare spazi vivibili e aperti alla comunità che favoriscano la socialità e lo sviluppo di attività commerciali, in particolare nelle frazioni che più di altre soffrono la carenza di servizi.

Tra gli obiettivi di Petri completare quelle opere infrastrutturali già avviate ma rimaste incompiute o abbandonate, assicurando così che le risorse investite producano benefici tangibili per i cittadini. Inoltre, uno degli obiettivi è rafforzare la sicurezza, grazie all’implementazione di sistemi di videosorveglianza avanzati e al miglioramento dell’illuminazione pubblica, assicurando così un ambiente più sicuro e protetto per tutti.

All’interno della coalizione si annoverano protagonisti di spicco, caratterizzati da una varietà di esperienze e provenienze politiche differenti: possiamo definirlo quindi un vero e proprio progetto trasversale. L’obiettivo degli alleati è quello di dare una ventata di freschezza al territorio, valorizzando al contempo le esigenze della comunità attraverso un approccio che intreccia tradizione e innovazione per il futuro del comune.

“In un momento di disaffezione al voto – sottolinea Petri – è necessario parlare la lingua delle persone e condividere costantemente le decisioni con la comunità, informando in modo chiaro e diretto. Vogliamo inoltre che ogni cittadino possa contribuire alla crescita di Campoformido e, chiunque voglia farlo, verrà accolto a braccia aperte”.

A Campoformido, quindi, ci si prepara al voto con un dibattito incentrato su concretezza e azione, dove la coalizione di Petri emerge come una soluzione innovativa con delle solide radici.