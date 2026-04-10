Mattarella a Gemona, Fedriga: “Siamo orgogliosi”

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Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alle celebrazioni a Gemona del Friuli, il prossimo 6 maggio, per il 50esimo anniversario del sisma.
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alle celebrazioni a Gemona del Friuli, il prossimo 6 maggio, per il 50esimo anniversario del sisma.
A renderlo noto è stato ieri il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che stamattina, a Trieste, ha commentato la decisione del Capo dello Stato di essere in Friuli il 6 maggio.