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Politica

Mattarella a Gemona il 6 maggio

Il Presidente della Repubblica parteciperà alla seduta straordinaria del Consiglio regionale. Fedriga: “E' un segnale di straordinaria attenzione per la regione e la sua storia”
Redazione
Autore: Redazione

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parteciperà alle celebrazioni a Gemona del Friuli, il prossimo 6 maggio, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.

Lo ha reso noto il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, per il quale “la partecipazione del Capo dello Stato alle celebrazioni in programma a Gemona, rappresenta un segnale di straordinaria attenzione verso il Friuli Venezia Giulia e la
sua storia”.

Mattarella, in particolare, parteciperà, alle 17:00, alla riunione straordinaria del Consiglio Regionale.

Fedriga ha espresso “grande soddisfazione per la conferma della presenza del Capo dello Stato a Gemona”.

“A nome dell’Amministrazione regionale e dell’intera comunità del Friuli Venezia Giulia – ha aggiunto Fedriga – è doveroso esprimere un sincero e sentito ringraziamento al Presidente Mattarella per la sensibilità e la vicinanza dimostrate in occasione di questa importante ricorrenza. Il terremoto del 1976 ha segnato profondamente la nostra terra e le nostre comunità, ma da quella grande tragedia il popolo friulano ha saputo costruire un modello di rinascita e sviluppo oggi riconosciuto e ammirato a livello internazionale”.

“La celebrazione del 6 maggio rappresenta un momento solenne di memoria e riflessione, ma anche un’occasione per ribadire i valori di coesione, responsabilità e capacità di reazione che hanno caratterizzato la ricostruzione”, ha concluso il Presidente Fedriga.

Editoriale il Friuli s.r.l.

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