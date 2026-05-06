Politica Mattarella, da Gemona ribadiamo patto di solidarietà e coesione Redazione 6 Maggio 2026 Autore: Redazione 6 Maggio 2026 2 GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gemona Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Meloni, friulani come farfalle, più forti dell’Orcolat Potrebbe interessarti anche Gemona sotto i riflettori nel ricordo del terremoto del ’76 6 Maggio 2026 Fedriga, la forza dell’unità nel senso di comunità 6 Maggio 2026 Meloni, friulani come farfalle, più forti dell’Orcolat 6 Maggio 2026 Mattarella e Meloni a Gemona, l’omaggio dello Stato al Friuli 6 Maggio 2026 Giro d’Italia a Piancavallo: accessi e parcheggi limitati,click day l’8 maggio 5 Maggio 2026 Messa a Gemona, il bilancio di Lamba: “Clima di gioia” 4 Maggio 2026