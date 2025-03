Mattarella e Pahor a Gorizia, premiati per un gesto che è storia

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto a Gorizia il premio “Santi Ilario e Taziano – Città di Gorizia”, insieme al Presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.

“E’ ai cittadini di queste terre che dobbiamo il successo di questo percorso – ha detto Mattarella – società mature, cresciute in democrazia, con efficaci anticorpi rispetto a lusinghe di sterili e pericolosi nazionalismi che hanno arrecato tanti gravi danni”.

“Gorizia e Nova Gorica, da sempre crocevia di popoli, lingue e culture diverse – ha aggiunto Mattarella – si sono fatte veicolo, mano nella mano, come ha sottolineato il Sindaco Ziberna, di questo obiettivo. Le due città hanno coraggiosamente trasformato la prossimità geografica delle due identità in un’opportunità , dando vita a un esempio inestimabile non solo per i nostri due Paesi, ma per l’intera Europa e per i valori che il progetto dell’Unione rappresenta”.

“La cooperazione – ha proseguito il Capo dello Stato – come scelta consapevole e razionale per mettere a fattor comune, a vantaggio delle persone, conoscenze, risorse, cultura ed esperienze. La frontiera, da luogo ostile diventa così – fattore di opportunità, di incontro di risorse, e crescita, nell’economia, nella scienza, nelle identità culturali. Lo sottolineava il presidente Fedriga assumendo, ed è davvero apprezzabile – ha aggiunto Mattarella – la sfida di far sì – che il Friuli possa essere laboratorio di idee della cultura trasfrontaliera, per una Unione Europea capace di affrontare i

temi cruciali che propone lo scenario globale”.

“Sono grato alla Città di Gorizia – ha concluso Mattarella – che, nel volermi insignire del riconoscimento intitolato ai suoi patroni, Ilario e Taziano, santi alle radici della fede cristiana nel cuore d’Europa, come ci ha ricordato mons. Redaelli, e pilastri di una Chiesa, quella di Aquileia, capace

di tenere insieme popoli e culture diverse, mi offre l’occasione per evidenziare come la strada della cooperazione, lo testimoniano Nova Gorica e Gorizia, porti al successo”.

Borut Pahor: “Europa unita si proponga come comunità coesa”

“In un’epoca in cui il mondo si chiede se le controversie saranno risolte in modo pacifico o attraverso l’uso della forza – ha detto il Presidente emerito della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor – è fondamentale che l’Europa unita si proponga come comunità coesa, capace di tracciare congiuntamente la rotta di uno sviluppo coraggioso. Sarà difficile, forse molto difficile. Ma non dobbiamo arrenderci e non dobbiamo cedere alla disperazione”.

“Sarebbe come deludere i nostri figli e i nostri nipoti – ha aggiunto Pahor – per esperienza storica sappiamo che sempre, anche nelle circostanze più¹ difficili, è possibile trovare una via nobile, soprattutto se siamo guidati da nobili obiettivi. Mai come ora la fiducia in questa nostra capacità sarà altrettanto decisiva. Insieme ce la faremo”.

“Il conferimento di questo premio è un monito per i tempi e le condizioni in cui versa oggi il mondo – ha aggiunto Pahor – invece di rispettare l’ordine giuridico internazionale e le sue istituzioni che dovrebbero garantire la pace e la sicurezza, si fa largo la logica della forza bruta e la politica delle sfere di interesse. Sembra che non ci sia più nulla di sacro. L’Ue, la nostra patria comune, in queste circostanze si rivela internamente ed esternamente debole. Tuttavia questo non significa che non possa essere più forte, internamente ed esternamente. Il suo riscatto però non va ricercato nella replica di cattive abitudini e di cattive politiche, ma nello sviluppo e nel consolidamento, con saggezza e perseveranza, di ciò su cui in fondo è nata: la riconciliazione, la convivenza, la democrazia, i diritti umani, la libertà di parola e la tolleranza”.

Fedriga: “Mattarella e Pahor sono filo che ha ricucito il confine”

“La vostra presenza qui oggi – ha detto il Presidente della Regione, Massimiliano Fedriga – è testimone di un percorso di cui siete stati protagonisti. Questo è un confine che ha visto con il sangue della propria gente lacerazioni e dolore. Ma voi siete stati uno di quei fili che è riuscito a riparare, ricucire questo dolore e questo confine. Io dico sempre che un tessuto nuovo è un bellissimo tessuto, ma un tessuto ricucito è un tessuto più forte”.

“Con questa forza dettata dal dialogo – ha aggiunto – dalla comprensione, dalla collaborazione di cui siete testimoni, oggi questo luogo può essere un esempio europeo e internazionale. Sicuramente questo dialogo, questo percorso condiviso è fatto

dalle istituzioni, ma le istituzioni sono portate avanti dagli uomini. Uomini come voi che hanno testimoniato con fatti concreti che un futuro di pace è possibile ed è auspicabile”.

“Il premio assume quest’anno un significato particolare – ha concluso – ancora più profondo nel quadro di Go!2025 con Nova Gorica e Gorizia unite nel progetto di Capitale europea della cultura”.

Ziberna: “stretta mano presidenti vale più di mille parole”

“La vostra stretta di mano ha detto più di mille parole – ha detto il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna – Ecco perché oggi abbiamo voluto essere qui, di nuovo insieme: per dirvi grazie”.

“Grazie per avere creduto in noi, seguendoci e sostenendoci nel cammino verso GO!2025. Grazie per avere immediatamente colto, dopo la proclamazione di Nova Gorica-Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025, che questo riconoscimento é tanto importante per noi in quanto rappresenta la testimonianza concreta, in Europa e nel mondo intero, di come una frontiera possa trasformarsi da luogo di scontro in luogo di incontro”.

“Grazie per avere contribuito a indicarci la strada di pacificazione da percorrere sul nostro confine orientale, così drammaticamente segnato dalle tragedie del Novecento – ha osservato Ziberna – perché la storia deve essere insegnata, soprattutto ai giovani: é, infatti, l’ignoranza a generare pericolose derive, mentre la cultura, la conoscenza, l’amicizia le prevengono. E la vostra mano nella mano ci insegna che dobbiamo andare avanti, non tanto cercando di raggiungere una spesso difficile condivisione della memoria, quanto piuttosto una condivisione della coscienza e del dolore che in questi nostri territori le popolazioni al di qua e al di là del confine hanno patito, a causa di opposte ideologie e di sterili totalitarismi condannati oggi anche dal Parlamento europeo”.