Medici pensionati al lavoro, via libera del Consiglio regionale

Dopo le polemiche a livello nazionale e locale, oggi il consiglio regionale ha approvato Il disegno di legge 72, che riapre fino al 31 dicembre 2026 la possibilità di incarichi di lavoro autonomo per medici già in pensione. Il provvedimento introduce strumenti straordinari per fronteggiare la carenza di medici di medicina generale, consentendo ai professionisti in quiescenza di continuare l’attività professionale. Il ddl si coordina con un emendamento del Governo nazionale (che verrà inserito in un decreto in conversione) per introdurre le necessarie mitigazioni degli effetti fiscali e previdenziali.

“Con l’approvazione di questo disegno di legge – ha commentato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi – la Regione Friuli Venezia Giulia interviene concretamente per tutelare la salute dei cittadini, garantendo continuità assistenziale in una fase di forte criticità del sistema sanitario in tutto il Paese”.

Le opposizioni hanno votato a favore del ddl, nell’ottica di alleviare una criticità del sistema, ma senza risparmiare critiche alla maggioranza. In particolare è stato sottolineato come questa misura non possa essere la soluzione del problema e hanno espresso preoccupazione per la gestione del sistema sanitario da parte del centrodestra, a livello nazionale e regionale.