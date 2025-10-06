Medici stranieri, il PD Fvg :la Regione li assuma direttamente

GUARDA IL VIDEO Basta esternalizzazioni e contratti precari: per il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia la Regione deve assumere direttamente i medici stranieri già in servizio nelle strutture sanitarie. Il gruppo dem in Consiglio regionale è tornato a sollecitare un cambio di passo, con un’interrogazione che chiede alla Giunta Fedriga di seguire l’esempio di altre regioni italiane. A presentare l’iniziativa, nella sede del Consiglio regionale a Udine, il capogruppo Diego Moretti insieme ai consiglieri, Fasiolo e Celotti. L’obiettivo è stabilizzare questi professionisti, garantendo continuità nei reparti e risparmi per la sanità pubblica.

intervista video Diego Moretti capogruppo PD in Consiglio regionale

e sui movimenti interni il PD chiarisce Moretti:

