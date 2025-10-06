  • Aiello del Friuli
lunedì 6 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Inaugurato Spazio Villalta, valore aggiunto per tutta la città
Intesa Sanpaolo: nasce Academy4Future, il polo di formazione che prepara la...
Medici stranieri, il PD Fvg :la Regione li assuma direttamente
CNA FVG, SOS meccanici: manca il ricambio generazionale
Tarcento, 2,7 milioni dalla regione per crescita comunità
I segreti di “Investire con successo nel lungo termine” nella sede...
Lavoro, pronti 100 posti in Fvg nel settore Horeca
Il talento delle donne a Jazz&Wine of Peace: spicca la star...
Furto al chiosco del Centrosedia, danni per circa mille euro
Nuova spaccata da Cicli Granzon: con la mazza infrangono vetrata, sparite...
Politica

Medici stranieri, il PD Fvg :la Regione li assuma direttamente

Alexis Sabot
Autore: Alexis Sabot

GUARDA IL VIDEO Basta esternalizzazioni e contratti precari: per il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia la Regione deve assumere direttamente i medici stranieri già in servizio nelle strutture sanitarie. Il gruppo dem in Consiglio regionale è tornato a sollecitare un cambio di passo, con un'interrogazione che chiede alla Giunta Fedriga di seguire l'esempio di altre regioni italiane. A presentare l'iniziativa, nella sede del Consiglio regionale a Udine, il capogruppo Diego Moretti insieme ai consiglieri, Fasiolo e Celotti. L'obiettivo è stabilizzare questi professionisti, garantendo continuità nei reparti e risparmi per la sanità pubblica.
intervista video Diego Moretti capogruppo PD in Consiglio regionale
e sui movimenti interni il PD chiarisce Moretti:
intervista video Diego Moretti capogruppo PD in Consiglio regionale

