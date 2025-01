Meloni chiude al terzo mandato: messo il tetto di due anche sul premierato

Il terzo mandato si allontana e di molto. La premier Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nel corso della conferenza stampa di fine anno ha sottolineato che «Non c’è un accordo tra i partiti della maggioranza per il terzo mandato dei governatori e dei sindaci della grandi città – precisa la premier -, per come la vedo io sarebbe incoerente visto che nella proposta di legge sul premierato abbiamo messo il limite dei due mandati».

Meloni ha anche confermato che la legge della Campania è stata impugnata proprio perché, secondo l’interpretazione degli uffici, è tema di competenza nazionale e che andrebbe armonizzato.

Il presidente della Regione Massimiliano Fedriga preferisce non commentare.

Marco Dreosto, segretario regionale della Lega, ribadisce invece il valore dell’autonomia del Friuli Venezia Giulia «Abbiamo sempre dimostrato di essere in grado di autogovernarci con responsabilità e competenza affrancandoci dal centralismo romano. I cittadini friulani e giuliani sono persone pienamente consapevoli e competenti, e sono perfettamente in grado di decidere in autonomia chi deve rappresentarli, senza dover subire imposizioni dall’alto. A maggior ragione se si guarda ai risultati raggiunti dall’Amministrazione Regionale del FVG in questi anni. Con un bilancio passato da 4.1 miliardi del 2018 ai 6.2 mil dell’ultima legge di stabilità con aumento della produzione, del turismo e del lavoro. E per noi non è un punto di arrivo, c’è molto da fare ancora. Francamente – conclude Dreosto – non capisco tutta questa paura di dare ai cittadini più libertà di scelta».

Infine sulle polemiche di questi giorni, legate anche al piano oncologico l’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, cerca di rasserenare il clima: «È legittimo che ognuno esprima la sua opinione ma non vedo maretta, almeno da parte mia non c’è maretta nei confronti di nessuno».