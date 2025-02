Memoria, Fedriga: preoccupazione per i rigurgiti antisemiti

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. «Non è un rito stanco, non sono parole superflue. Anzi con il passare degli anni diventa sempre più necessario ricordare l’orrore nazista». Con queste parole Mauro Bordin, presidente del Consiglio regionale ha introdotto la giornata della memoria che ha aperto i lavori dell’aula. Un discorso quello di Bordin che ha anche sottolineato come ancora oggi in alcuni paesi ci sia un sentimento di antisemitismo dilagante. Concetti condivisi dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga il quale in particolare ha ricordato i terribili accadimenti terroristici avvenuti in Israele il 7 ottobre 2023. «Rigurgiti di antisemitismo si stanno vedendo in Europa – ha spiegato Fedriga – rigurgiti negazionisti si stanno vedendo in Europa non in altri continenti, su questo le istruzioni devono essere compatte per dire no a percorsi di questo tipo che sono drammatici per le nostre democrazie per la nostra libertà».