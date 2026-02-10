Migranti, nuova lista Paesi sicuri. Ciriani: Cambio di paradigma

“Con il voto di oggi in Plenaria l’Europa decide di tornare a governare il fenomeno migratorio invece di subirlo”.

L’europarlamentare di fratelli d’Italia Alessandro Ciriani commenta così il via libera definitivo dell’Eurocamera a due modifiche del regolamento Ue sulle procedure di asilo, volte ad accelerare l’analisi delle richieste di protezione. Bangladesh, Colombia, Egitto, Kosovo, India, Marocco e Tunisia saranno ora considerati Paesi sicuri, come anche i Paesi candidati all’adesione all’Ue, e le richieste presentate dai cittadini di questi Stati saranno esaminate con procedura accelerata. Per quanto riguarda gli hub in Paesi terzi, le nuove norme consentono agli Stati Ue di concludere accordi per l’esame delle domande in loco.