Ministri a Pordenone, scritte ingiuriose sui muri del “Verdi”

Scritte ingiuriose nei confronti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro Matteo Salvini, sono comparse stamattina, a Pordenone, sui muri del teatro “Giuseppe Verdi”, tracciate con vernice spray. Sconosciuti, inoltre hanno imbrattato la scultura di Bruno Lucchi, in piazzetta Cavour, sempre in centro città, a poche centinaia di metri dal luogo dove, sempre stamattina, i ministri Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida hanno tenuto i loro interventi in appoggio al candidato sindaco di Fratelli d’Italia, Alessandro Basso.

La Digos della Questura ha avviato indagini per identificare i responsabili e, per questo, sta visionando le registrazione delle numerose telecamere che si trovano nella zona.