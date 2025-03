Minori stranieri, Fedriga: al Pd interessano i bilanci delle cooperative

Il day after del Consiglio regionale non placa le polemiche. Dopo il via libera dell’aula con i voti della sola maggioranza alla norma che attribuisce alla Regione la possibilità di consentire o negare l’apertura di nuove case di accoglienza per minori stranieri non accompagnati il presidente Massimiliano Fedriga torna all’attacco del partito democratico ribadendo che il loro unico interesse è aiutare le strutture di accoglienza a chiudere i bilanci.

Da parte Dem la consigliera regionale Manuela Celotti ribadisce: «Fanno propaganda elettorale e Fedriga attacca senza vergogna e senza distinguo migliaia di lavoratori del sistema di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il fenomeno non si governa con queste norme spot e la Regione si è completamente disimpegnata abbandonando a se stessi comuni e strutture di accoglienza».